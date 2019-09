La donna che ha creato 2.500 personalità per "sopravvivere"

Il funzionamento della psiche umana spesso sfugge a quella che è la nostra comprensione, innescando meccanismi di difesa in alcuni casi estremi e particolari per salvaguardare la persona. Capita così che per sfuggire ad un'infanzia terribile, fatta di ripetuti abusi e torture subite da parte del padre, una donna è arrivata a 'creare' ben 2.500 personalità diverse. E' la storia di Jeni Haynes, sfortunata protagonista di una vicenda che la polizia australiana descrive come uno dei peggiori casi di violenza su minore del Paese. Ma come è arrivata Jeni a produrre nella sua mente ben 2.500 diverse personalità?

Come racconta Bbc News, la realtà è venuta a galla lo scorso marzo, durante il processo, in cui la donna si è confrontata con il padre, testimoniando in tribunale attraverso tutte le sue personalità, inclusa una bambina di 4 anni di nome Symphony. Si tratterebbe del primo caso in Australia - e forse nel mondo - in cui una vittima con una diagnosi di disturbo da personalità multipla ha fatto testimoniare le sue altre personalità, ottenendo una condanna. Proprio oggi infatti il padre, Richard Haynes, è stato condannato a 45 anni di prigione dal tribunale di Sydney.

"Non eravamo spaventate, abbiamo aspettato così tanto tempo per dire a tutti esattamente quello che ci aveva fatto, e ora non piò più farci tacere", ha detto Jeni.

La donna aveva 4 anni quando la famiglia si trasferì dall'Inghilterra in Australia, e il padre aveva già iniziato i suoi abusi. Ora, a 49 anni, deve fare i conti con danni a vista, mascella, intestino, ano e coccige. Per gli psichiatri che l'hanno in cura, Jeni si è servita di una strategia molto sofisticata per sopravvivere agli abusi subiti per anni, creando migliaia di personalità ben distinte.