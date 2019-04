Esce di casa all'alba per andare al lavoro, sconosciuto la prende a calci senza motivo

Insultata e aggredita da uno sconosciuto mentre camminava sotto i portici. E' successo a a Bologna, a poche decine di metri da Porta Mazzini. La vittima era uscita di casa all'alba per prendere l'autobus che passa sui viali. Stava andando al lavoro come tutte le mattine, ma ieri anziché prendere l'auto ha deciso di usare i mezzi pubblici. "Un scelta che non farò mai più" racconta la donna, 41 anni, a BolognaToday.

"Mentre stavo camminando un uomo che era appoggiato al muro ha prima cercato di fermarmi insultandomi, e poi mi ha sferrato un violento calcio urlando qualcosa che non ho ben capito. Non l'avevo mai visto prima, ricordo solo che mi insultava in italiano".

"Ero terrorizzata - prosegue ancora la donna - Dopo che mi ha colpito la gamba con un calcio, provocandomi un forte dolore, sono tornata indietro chiedendo aiuto in un locale a poche decine di metri. Abbiamo chiamato la polizia ma quell'uomo era già scappato".

La vittima non è rimasta ferita in modo grave. Se l'è cavata con un livido e un forte spavento: "Ancora non comprendo perchè quell'uomo mi ha aggredita. Stavo solo camminando, è stato orribile".

Stando alle parole di due residenti episodi del genere non sono così rari nel quartiere: "Abitiamo in zona da sempre - raccontano - e la notte è un delirio, soprattutto nel fine settimana. Bottiglie rotte, gente che urla e che spesso si prende a botte sono all'ordine del giorno, e non è raro trovare tracce di sangue al mattino. Chiamiamo sempre la polizia e le autorità preposte, ma è un problema di sicurezza generale".

Bologna, sconosciuto le sferra un calcio senza motivo | Video