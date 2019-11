Donna perde il treno e occupa i binari per protesta: disagi e ritardi

Nel nodo ferroviario di Torino è stata una mattinata con qualche disagio dal "sapore surreale". Il motivo? E' dipeso anche dal gesto di una donna, che ha occupato i binari della stazione Torino Stura per protestare poiché aveva perso il treno.

In tal modo per poco meno di un'ora, tra le 7.50 e le 8.40, alcuni treni sono rimasti bloccati. Secondo quanto riportato da TorinoToday, la passeggera sarebbe dovuta andare in treno ad Asti, ma aveva sbagliato il binario (o meglio, il treno è arrivato su un binario diverso da quello che lei aveva individuato).

Disagi quindi, Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. La donna non è stata trovata e sarebbero in corso le sue ricerche. Rallentamenti fino 45 minuti per complessivamente cinque treni Frecciarossa, due Italo e 15 regionali.

Altro discorso i lievi ritardi sulla linea Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese tra le stazioni di Chieri e Trofarello: lì il problema riguardava un passaggio a livello.