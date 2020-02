Cina, donna positiva al coronavirus dà alla luce una bimba sana: sono in condizioni stabili

Una donna infettata dal coronavirus ha partorito lo scorso 30 gennaio una bambina in un ospedale in Cina e la piccola non è risultata positiva al virus. A riferirlo le autorità sanitarie di Harbin, capitale della provincia nordorientale di Heilongjiang.

Secondo l'ospedale, scrive il quotidiano China Daily, la bambina pesa 3.05 chilogrammi. Dopo giorni di quarantena e osservazione, sia la piccola sia la madre sono ora in condizioni stabili. China Daily ha pubblicato diverse foto della piccola in braccio al personale sanitario che indossa tute e protezioni al volto per evitare il contagio.

Good News! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30. After several days’ medical quarantine and observation, both the baby and her mother are in stable condition now. #China pic.twitter.com/JSrzHgsRQy — China Daily (@ChinaDaily) February 3, 2020

La donna era stata portata in ospedale incinta di 38 settimane il 30 gennaio ed era stata presa in carico da un'equipe di ostetrici, pneumologi e neonatologi. I medici avevano deciso di sottoporla a un parto cesare per far nascere la piccola. La bambina è risultata negativa a ben due test condotti per il coronavirus.