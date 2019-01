Donna evade dai domiciliari: "Portatemi in carcere, ho fame"

Si è presentata nella caserma dei carabinieri e ha chiesto di essere portata in carcere, perché così avrebbe potuto mangiare qualcosa. Succede a San Giovanni in Persiceto, alle porte di Bologna, dove una donna di 44 anni, agli arresti domiciliari dallo scorso settembre, ha implorato i militari di poter tornare in cella.

La donna sta scontando una pena detentiva di due anni per reati contro il patrimonio. I carabinieri non hanno potuto fare altro che offrirle un pasto e contattare i servizi sociali. Dopo aver mangiato la 44enne è stata riportata nella sua abitazione, dal momento che il reato di evasione dai domiciliari non configura automaticamente un inasprimento della pena. La donna non avrebbe parenti che la possano aiutare.