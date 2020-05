Donna incinta si sente male e chiama il 118: è positiva al coronavirus

Ha iniziato a stare male e ha chiamato i soccorsi. Ora una donna di 34 anni, incinta al settimo mese e risultata positiva al coronavirus, si trova ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. La donna è arrivata ieri nel nosocomio, da mesi tra le strutture individuate per la gestione dell'emergenza in Sicilia. Tornata da Londra, dopo uno scalo a Roma, si è sentita male e ha chiamato il 118: dopo averla visitata, i sanitari l'hanno condotta subito in ospedale.

Dalla struttura palermitana si mantiene la massima riservatezza sulla paziente. Le sue condizioni sono serie: si trova in Rianimazione, costantemente monitorata. Se le circostanze dovessero richiederlo, i medici potrebbero valutare l'eventualità di eseguire un parto cesareo per far nascere il bambino.

Il personale dell'Asp è impegnato anche su un altro fronte: rintracciare tutte le persone che sono venute in contatto con la 34enne incinta per eseguire i tamponi, già effettuati ai familiari. Sono in corso, infatti, le procedure necessarie.