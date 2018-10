La moglie incinta viene uccisa da un 'pirata' ubriaco: lui posta le foto del funerale su Facebook

La moglie all'ottavo mese di gravidanza viene travolta e uccisa da un pirata della strada ubriaco, così il marito della donna, Zach Kincaid, ha deciso di pubblicare su Facebook le foto shock del funerale. La triste vicenda arriva dalla California, dove Zach, già padre di tre bambine, ha dovuto piangere la scomparsa delle donna che amava e della loro quarta figlia.

L'uomo si è sfogato sui social, postando gli scatti che ritraggono il corpo senza vita della moglie e della piccola: “Pubblico queste foto affinché tutti sappiano quello che è successo a mia moglie e alla mia bambina. Il loro assassino resterà massimo 10 anni in carcere, molti in meno che se mia figlia fosse già nata. Come faccio a spiegare alle altre mie bambine questa ingiustizia? Ho dovuto dire loro che un ubriaco aveva ucciso la loro mamma. Questa è la devastazione che ha lasciato nella mia famiglia”.

Nel post corredato alle foto, che abbiamo deciso di non pubblicare, Zach ha anche lanciato un appello alle autorità affinché venga cambiata la legge. Secondo quanto riporta anche il Daily Mail, l'uomo che ha travolto e ucciso la donna incinta, Marcos Forestal, rischia addirittura uno sconto di pena perché la bimba non era ancora nata.