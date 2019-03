Giuseppina, donna coraggio: a 61 anni affronta il rapinatore armato e lo mette in fuga

"Metti i soldi in questa borsetta". Ma la proprietaria del tabacchi non si lascia impressionare e scaccia via il rapinatore. Succede a Roma, nel quartiere Portuense: Giuseppina, 61 anni, ha messo in fuga il bandito con la sola forza del suo coraggio, come peraltro mostrano anche le immagini (in basso) riprese dalle telecamere di sorveglianza del negozio. A raccontare la vicenda a Mauro Cifelli di RomaToday è il figlio della donna, Luca.

"Io avevo fatto il turno di mattina. In chiusura nel negozio c'erano mio padre Raffaele e mia madre Giuseppina", racconta il figlio della coppia. I due commercianti si stavano preparando a chiudere quando, intorno alle 19:30, entra nel negozio "questo uomo ben vestito e con il casco in testa. Si è avvicinato al bancone dove era mia madre e l'ha minacciata 'Metti i soldi in questa borsetta'".

Donna mette in fuga il rapinatore: "E' scappato a gambe levate"

Il rapinatore però non aveva fatto i conti con la signora Giuseppina che avendo lavorato per anni alle Poste si era già trovata in situazioni simili. Così "senza la minima paura ha cominciato ad urlargli contro di andare via".

La 61enne non si è lasciata impressionare neppure quando il rapinatore le ha mostrato una pistola. Per due volte il bandito ha provato a caricare l’arma, ma la negoziante è stata più lesta: gli è corsa incontro, ha provato ad afferrarlo e lo ha messo infuga.

"È fuggito a gambe levate fuori dal negozio, è salito sullo scooter ed è scappato". Una reazione coraggiosa che si evince bene in uno dei video di sorveglianza interna che ha ripreso l'azione della donna. "Al tabacchi c'era anche mio padre, che si è accorto dell'accaduto dando man forte a mia madre dopo che aveva già affrontato e messo in fuga da sola il rapinatore".

"Il rapinatore ha trovato la persona sbagliata - racconta ancora il figlio Luca -. Se mi fossi trovato al posto di mia madre non so se avrei avuto lo stesso coraggio".

Rapinatore messo in fuga dalla proprietaria del tabacchi, il video