Prende 57 multe e deve pagare 15mila euro: automobilista "incastrata" grazie a Facebook

Sembrava irrintracciabile. Ma non aveva fatto i conti con la perseveranza di un vigile urbano. A casa, a Dueville (Vicenza), non c'era mai, ma la tenacia di un agente che per due mesi, anche attraverso i social network, è riuscito a ricostruire i suoi spostamenti, è stata premiata e la donna è stata rintracciata presso la madre a Vicenza. Così lunedì mattina un commissario della polizia locale si è presentato alla porta e le ha notificato 57 verbali per un importo complessivo di 14.535 euro. La vicenda riguarda una donna di 45 anni, residente a Dueville, ma di fatto domiciliata dalla madre in città.

Dueville (Vicenza), multe per 15mila euro a un'automobilista

A suo carico, a partire da dicembre del 2016, la polizia locale di Vicenza ha elevato ben 57 verbali per violazioni del codice della strada, dal transito in ztl all'eccesso di velocità, dal passaggio su corsie riservate agli autobus alle soste vietate. La donna non aveva pagato nessuna multa e tutti i tentativi di notifica nel luogo di residenza, nei mesi scorsi, sono sempre andati a vuoto. Finché un agente del comando ha intercettato, su Facebook, il post di un amico della donna da cui ha colto il probabile trasferimento in città. Fatte le verifiche anagrafiche del caso, il commissario ha individuato la donna a casa della madre e gli ha potuto così presentare il conto, a dir poco salato.