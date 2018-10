Donna partorisce in strada: "Non aveva i soldi per l'assistenza sanitaria"

Un giornalista venezuelano ha pubblicato su Twitter la foto di una donna che partoriva in mezzo a una strada principale di Caracas. Carlos Julio Rojas, giornalista di opposizione e coordinatore del Frente del Norte de Caracas, ha riferito che è stata la stessa partoriente a dire di non aver potuto essere ammessa in una struttura sanitaria poiché non disponeva di sufficiente denaro.

¡Insólito!En plena #AvUniversidad entre las esq Monroy a Perico de #LaCandelaria #Ccs dio a luz una chama tirada en la calle, es de escasos recursos y por lo que contó le fue imposible ingresar a una maternidad. Al rato llegó la @CPNB_VE y la trasladó ¡@AlvaradoC_MPPS negligente! pic.twitter.com/XRBOnLlu5C — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) 25 ottobre 2018

Rojas ha pubblicato una foto nella quale si vede la donna stesa a terra su un marciapiede di Avenida Universidad, aiutata da alcuni passanti a partorire. In una seconda foto, diffusa sempre da Rojas, si vede la donna mentre viene caricata su un mezzo della Guardia Nacional, arrivato sul posto. Rojas ha accusato di "negligenza" il ministro della Salute, Carlos Alvarado. Il tweet di Rojas è stato ripreso da numero testate venezuelane, compreso El Nacional.