"Gli ho offerto la cena, poi mi ha violentata"

Presunto stupro nel pieno centro di Roma. La polizia sta indagando sul caso della denuncia per stupro di una badante italiana di 54 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì ha chiesto aiuto ad un agente di guardia del Viminale. La violenza sarebbe infatti avvenuta proprio nei pressi del ministero dell’Interno.

Ad abusare della donna, per poi rapinarla del portafogli, sarebbe stato un nordafricano di circa 30 anni. Questo almeno è quanto ha riferito la vittima agli agenti, come racconta RomaToday. Le indagini infatti sono soltanto all’inizio. È però certo che i sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni, dove la donna è stata portata ancora in stato confusionale, hanno riscontrato una lacerazione vaginale e segni di un rapporto sessuale consumato. La 54enne non ha riportato altri segni di violenza sul corpo.

Il racconto della donna

Agli agenti la donna ha raccontato di aver conosciuto l'uomo la sera prima nella zona di Termini. I due hanno quindi deciso di rivedersi il giorno successivo. Un appuntamento che per la vittima si è trasformato in un incubo. Dopo aver trascorso qualche ora insieme sono andati a mangiare in un locale che si trova a pochi passi dal ministero dell'Interno.

Finita la cena, pagata dalla donna, i due si sono trattenuti nel locale fino all'ora chiusura, bevendo qualche bicchiere di troppo. Poi, una volta fuori, la donna sarebbe stata aggredita e stuprata sotto gli ombrelloni aperti del ristorante. Era mezzanotte passata da poco. L'uomo le ha preso il portafoglio e si è allontanato. In stato di choc la donna ha raggiunto il Viminale ed ha chiesto aiuto ad un agente di guardia: "Sono stata violentata".

Roma, badante denuncia stupro: le indagini

Ora la polizia sta cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto: dal racconto della donna sarebbero infatti emerse alcune incongruenze. Al vaglio degli investigatori ci sono i tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza della zona. La polizia, che ha congelato il liquido seminale dell’uomo, è sulle tracce del presunto stupratore.