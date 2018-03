Donna uccisa con un colpo alla testa mentre era in auto con l'amante

Una donna di 48 anni è stata uccisa a Reggio Calabria mentre era appartata in auto con l’amante. Lo riferisce l’ANSA. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri. L’ipotesi del movente passionale è per ora la pista privilegiata, ma si indaga anche negli ambienti della ‘ndrangheta.

L’uomo che era in auto con la vittima, un 53enne, è ritenuto infatti un esponente di spicco della cosca Lo Giudice.

Reggio Calabria. la dinamica del delitto

Secondo una prima ricostruzione i killer si sarebbero parcheggiato all’auto parcheggiata sul greto di un torrente, nel quartiere Gallico. Poi hanno esplodo diversi colpi che hanno raggiunto alla testa la donna, mentre il 53enne è rimasto ferito ad un braccio.

È stato proprio l’amante ad accompagnare la 48enne in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta prima del ricovero. Le indagini sono condotte dalla Sezione omicidi della Squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica.