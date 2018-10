Compra due gratta e vinci nello stesso posto a distanza di pochi mesi: incassa due volte 50mila euro

Di solito essere baciati almeno una volta dalla dea bendata è già tanto, ma c'è chi di 'ricchi' baci ne ha subiti due in pochissimo tempo. Si tratta di una fortunata abitante di Enniscorthy, una cittadina con 10mila abitanti nella Contea di Wexford, nel Sud dell'Irlanda, che in pochi mesi ha comprato due volta un gratta e vinci nello stesso locale, vincendo in entrambe le occasioni 50mila sterline (più di 56mila euro).

Come racconta The Irish Sun, la prima vincita è arrivata ad aprile grazie al grattino “All cash platinum”, con cui la fortunata giocatrice ha vinto il jackpot più alto, superiore ai 50mila euro. Poi a settembre, è successo di nuovo. La donna si è recata dallo stesso rivenditore e ha comprato un biglietto simile, vincendo ancora la medesima somma. Così, in meno di sei mesi, la donna ha dovuto richiedere alla National Lottery, due vincite da oltre 50mila euro. Se non è fortuna questa.