La favola di Dora, ritrova il gatto Mimmo tre anni dopo il terremoto

Erano quasi quattro anni che i loro sguardi non si incrociavano. Da quando un violento terremoto aveva sconvolto il Centro Italia, causando vittime e sfollati. Dora, un'anziana signora che abitava a Montemonaco, uno dei paesi devastati dal sisma in provincia di Ascoli Piceno, nella confusione generata dall'evento sismico perse di vista Mimmo, il suo meraviglioso gatto rossiccio, che le teneva compagnia da anni.

Per una donna come Dora Mimmo non era soltanto un gatto, ma un vero e proprio compagno di vita, un membro di famiglia che non ha mai dimenticato, nonostante siano passati quasi quattro anni da quel giorno maledetto. Ma adesso, a sorpresa, è arrivato il lieto fine. Come raccontato su Facebook dal video postato da Mimma Bei, l'anziana e il suo gatto si sono incontrati di nuovo.

"Non capirete il dialetto della nostra cara Dora, ma non importa....Basta guardare in silenzio, per emozionarsi fortemente!❤️❤️❤️....Dora e Mimmo si sono ritrovati, dopo tre anni dal terremoto...Ma dove sarà stato il gattino per tutto questo tempo!!! 😪❤️❤️": questo il commento della donna sui social in allegato alle immagini che mostrano un momento di dolcezza infinita. Mimmo appoggia la sua testa su quella di Dora: l'emblema di un amore più forte del tempo e anche del terremoto.