Video, chat e foto erotiche: il dossier scandalo sui preti gay

Pochi giorni fa è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier, su cd, di denuncia di casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune Diocesi italiane, da Roma a Catania. "Detto materiale verrà opportunamente esaminato per essere trasmesso alle Diocesi interessate per le eventuali necessarie valutazioni". Fa prevedere sviluppi di un certo clamore la nota diffusa dalla Curia partenopea, dopo che nei giorni scorsi il sito Gaynews.it aveva riferito appunto che un dossier di 1.200 pagine che svelerebbe una presunta rete 'hot' di preti gay le sarebbe stato consegnato a breve.

Il dossier sui preti gay fa tremare anche la diocesi della provincia etnea, scrive CataniaToday. A raccontare i fatti è Francesco Mangiacapra, ex avvocato poi divenuto escort omosessuale - a stretto contatto con gli ambienti ecclesiastici romani - oggi autore del libro "Il numero uno. Confessioni di un marchettaro". L'uomo, al centro dello scandalo di proporzioni nazionali, pubblicato per la prima volta dal giornale online Gaynews.it, ha consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli, la settimana scorsa, oltre 1200 pagine fitte di screenshot di chat e pesanti foto erotiche che svelano una presunta rete hot di preti omosessuali.

Ci sono nomi, cognomi, telefoni e contatti all'interno del file nel quale l’ex legale e gigolò mette in mostra comportamenti omosessuali che vedono coinvolti sacerdoti, religiosi e anche seminaristi sparsi per tutto il territorio italiano. Gli screenshot che riguardano i sacerdoti catanesi, in particolare, sono conversazioni intrattenute tra i religiosi e alcuni giovani, tra i quali non compare Mangiacapra, su Facebook e su Whatsapp con espliciti riferimenti sessuali e con foto e video delle proprie nudità.