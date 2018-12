Dottoressa aggredita con un cacciavite davanti all'ospedale: salvata da un immigrato

Maria Carmela Nuccia Calindro, una dottoressa di 57 anni in servizio presso l’ospedale ‘Giovanni di Dio’ di Crotone è stata vittima di una violenta aggressione con un cacciavite avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 4 dicembre, proprio davanti alla struttura sanitaria.

La dottoressa aveva appena concluso il suo turno di lavoro quando, poco prima di salire sulla sua auto, è stata aggredita da un uomo incappucciato, un 50enne italiano, che l'ha colpita diverse volte con un cacciavite. La 57enne è stata ferita alla testa e in altre parti del corpo. Soltanto l'intervento di un venditore ambulante di origini marocchine, Mustapha El Aoudi, ha evitato il peggio per la donna aggredita.

L'uomo, che da 30 anni vive a Crotone, ha scaraventato il 50enne contro l'auto della donna, proprio mentre stava colpendo la vittima con un fendente all'altezza dell'addome. A quel punto l'aggressore si è divincolato e ha tentato la fuga, ma è stato rincorso e bloccato dal El Aoudi che, con l'aiuto di un poliziotto in borghese, ha fermato il 50enne in attesa dell'arrivo dei rinforzi.

Secondo una prima ricostruzione fornita da CrotoneNews, l'aggressore avrebbe perso la mamma di recente e avrebbe addossato le responsabilità della sua morte ai medici del reparto nel quale era ricoverata. La dottoressa Calindro è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni e ricoveata nel Reparto rianimazione, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.