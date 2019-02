Il dramma di una mamma: il figlio muore a 12 anni nello stesso modo del papà e del patrigno

L'incubo peggiore per ogni mamma è senza dubbio quello di perdere il proprio figlio, ma per Katie Jo Tolley, una donna di Bridlington, in Inghilterra, la scomparsa del figlio Taylor, di soli 12 anni, è stata terribilmente simile a quelle che negli ultimi anni le avevano portato via ben due mariti.

Come raccontato dal tabloid inglese The Mirror, il ragazzo è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Troppo gravi le ferite alla testa riportate dal giovane, con la corsa in ospedale che è risultata vana.

Un incidente come quello che nel 2008 si portò via il suo primo marito, il padre di Taylor. Poi, soltanto sei mesi fa, l'altra tragedia: la morte del secondo marito in seguito ad un terribile schianto in moto. Per dare sostegno alla mamma di Taylor è stata creata una pagina GoFundMe, in modo da aiutarla almeno economicamente ad organizzare il funerale del bimbo.