Cani al parco mangiano la droga nascosta dai pusher: "Problema vero"

A Milano i casi sarebbero tanti: i cani quando vengono portati a spasso al parco Sempione mangiano la droga nascosta dai pusher. "Capita spesso" confermano i veterinari. I padroni lamentano i pochi controlli. La dinamica è sempre la medesima. Gli animali, curiosi per natura, si infilano nei cespugli di parco Sempione, dove abitualmente gli spacciatori nascondono le dosi di droga per recuperarle al momento della vendita.

Come racconta oggi con molti particolari il Fatto Quotidiano, la passeggiata talvolta finisce in ambulatorio: "I sintomi sono quelli dell'assunzione di stupefacenti. Non facciamo esami tossicologici perché non servono, però i sintomi non lasciano spazio a dubbi. I cani arrivano barcollando, con gli occhi spalancati, sbavano, abbaiano nel vuoto. Spesso sono stati a parco Sempione nelle due o tre ore precedenti".

"È un problema risaputo ed è pure costoso, perché poi il veterinario bisogna pagarlo" dice il padrone di un cane. La polizia municipale cerca di minimizzare: "Sono pochi casi, succede solo ad animali con disturbi del comportamento. Come sostiene la nostra unità cinofila, i cani non sono attratti dall’odore dell’hashish. Se trovano della droga non la mangiano. Capita solo ad esemplari - ipotizzano i vigili - che magari hanno già dei disturbi del comportamento e mangiano qualunque cosa, anche la terra".