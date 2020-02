Di Maio spiato? Il giallo del drone sulla casa del ministro

Cosa ci fa un drone che sorvola per diversi minuti l'abitazione romana del ministro degli Esteri Luigi Di Maio? La scorsa settimana, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio, è stato avvistato un drone che per circa 10 minuti è rimasto sopra la casa di Di Maio, tanto da mettere in allarme la scorta. Cosa faceva? Scattava foto? Filmava? Un giallo ancora senza risposte, rivelato da un articolo di Repubblica.

Secondo il racconto del quotidiano, non è chiaro cosa abbia fatto il velivolo prima di scomparire indisturbato: ''Le forze dell'ordine, probabilmente i militari all'esterno del palazzo. hanno capito che c'era qualcosa di strano''.

Secondo quanto ricostruisce 'La Repubblica' in quel momento "il ministro degli Esteri è in missione nei Balcani. Non è a Roma, non è a casa, ma le indagini scattano lo stesso visto il ruolo di Di Maio, il cordone di sicurezza per un ministro di quel calibro che è stato violato e anche il fatto che i cieli intorno all'appartamento sono no fly zone. E vale anche per i piccoli droni che però possono essere attrezzati con gli strumenti della tecnologia più avanzata. È un giallo in piena regola".

Sempre secondo il quotidiano, Di Maio sarebbe stato avvertito durante il viaggio e avrebbe preferito tenere la notizia per sé. Nel frattempo è partita un'inchiesta della Questura di Roma ed è stato attivato anche l'Ucigos, l'ufficio per le operazioni speciali. Le indagini e gli accet