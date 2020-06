Rassegna / Italia

Calabria, la pubblicità shock di Easyjet: "Pochi turisti per mafia e terremoti"

Nella sezione "ispirami" per vendere i biglietti degli aerei che fanno rotta sulla città di Lamezia Easyjet ha descritto la Calabria come una regione non toccata dal turismo di massa ma le parole usate hanno scatenato commenti negativi sui social