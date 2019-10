Eddy Merckx cade in bici, ricoverato con un "grave trauma cranico"

Eddy Merckx è ricoverato all'ospedale di Dendermonde, in Belgio, dopo aver riportato un grave trauma cranico a causa di una caduta in bicicletta. Il 74enne campione belga era uscito ieri con i suoi amici per un giro in bicicletta ma, in circostanze non ancora chiarite, è caduto e ha dovuto essere ricoverato d'urgenza.

Come riporta il sito Sporza.be la moglie di Merckx, Claudine, ha rassicurato gli amici nelle ultime ore spiegando che la situazione è in evoluzione e aggiungendo che oggi sono in programma nuovi esami per il grande campione.

Merckx è uno dei ciclisti più decorati di tutti i tempi, avendo vinto 5 Tour de France e 5 Giri d'Italia, nonché una Vuelta: solo sette uomini nella storia hanno fatto come lui. "Il cannibale" anche vinto tre campionati mondiali e 19 gare Monument, tra cui sette titoli Milan-San Remo.

La notizia del ricovero in ospedale di Merckx arriva a poche settimane dalla tragica morte di quello che è stato il suo più grande sfidante, l'italiano Felice Gimondi che Merckx condivise gran parte della propria carriera.