Uccide il marito violento e mura il cadavere nel cemento: condannata a tre anni

E' polemica in Francia dopo la condanna a tre anni di carcere per Edith Scaravetti, la donna colpevole di aver ucciso il marito violento con una carabina e averne murato il cadavere nel cemento.

La pubblica accusa aveva chiesto per lei 20 anni di carcere, mentre i giudici del tribunale di Tolosa hanno deciso di condanndare Edith a tre anni per "omicidio colposo".

Il "calvario" di Edith

Gli avvocati della donna hanno descritto durante il processo il "calvario" che Edith Scaravetti ha dovuto affrontare nel corso dei suoi dieci anni al fianco di Laurent Baca, "un uomo che esigeva tutto" e che ha riempito la sua vita di "violenze fisiche, psichiche e sessuali".

"Questo vero calvario non può farvi giudicare Edith Scaravetti come una volgare assassina", aveva detto l'avvocato.

In carcere dal 21 novembre 2014, Edith Scaravetti ha già passato in prigione più anni di quelli assegnateli dal tribunale per l'omicidio del marito violento.

Al momento della lettura della condanna, i parenti di Baca hanno protestato violentemente.