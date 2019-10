Grasso, con la gobba e gli occhi rossi: come sarà l'impiegato del futuro 

Gambe gonfie, molti chili di troppo, gli occhi rossi e una schiena ricurva a causa delle troppe ore passate a lavorare al computer. Sono le condizioni (tutt'altro che invidiabili) dell'impiegato del futuro rivelate da una ricerca commissionata dall'azienda britannica Fellowes. Lo studio a permesso anche di realizzare Emma, un manichino che incarna tutte queste caratteristiche, grandi rischi per tutti quelli che fanno un lavoro sedentario e d'ufficio.

La ricerca, coordinata da William Higham, che ha scritto diversi libri sul futuro del lavoro, si basa su interviste condotte online su oltre 3mila lavoratori d'ufficio in Gran Bretagna, Germania e Francia. Dallo studio è emerso come, soltanto nel Regno Unito, la metà dei lavoratori già soffrono di mal di schiena, occhio secco e mal di testa frequenti, oltre all'eccesso di peso e al gonfiore negli arti inferiori.

"Il rapporto mostra che gli impiegati devono urgentemente fare qualcosa ora per risolvere il problema dei luoghi di lavoro poco salutari – spiega William Higham all'Independent -. Se non faremo dei cambiamenti radicali alle nostre vite lavorative, come fare più movimento, cambiare la postura o fare pause regolari il nostro ufficio ci renderà molto malati".

Secondo gli esperti, il pericolo maggiore per i lavoratori è proprio la sedentarietà: "Passiamo ore alla scrivania senza fare movimento, e i nostri corpi iniziano ad atrofizzarsi come conseguenza. Questo accelera non solo i problemi muscolo-scheletrici e la debolezza delle gambe, ma aumenta il rischio di trombosi, problemi cardiovascolari e persino tumori".