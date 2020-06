La terribile morte di un'elefantessa incinta: uccisa dai petardi nascosti in un ananas

Una fine drammatica e terribile, quella toccata ad una femmina di elefante morta nello stato del Kerala, in India, dopo aver mangiato un ananas imbottito di petardi. A denunciarlo sono state la autorità locali, con Mohan Krishnan, ufficiale forestale, che ha condiviso sui social le ultime immagini dell'elefantessa incinta, mentre cercava sollievo nelle acque di un fiume.

L'uomo ha scritto anche un lungo post per chiedere perdono all'animale, per questa terribile morte: ''Scusa sorella. Con la bocca e la lingua distrutte dall’esplosione, camminava affamata senza riuscire a mangiare. Ma forse essere stata più preoccupata per la salute del cucciolo dentro di sé che per la sua fame''.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, sono in corso le indagini per trovare i colpevoli di questo abominevole gesto. L’incidente è avvenuto il 23 maggio nel distretto di Palakkad, nello stato del Kerala, nell’India meridionale, zona in cui i contadini sono soliti imbottire la frutta di esplosivo per tenere lontani gli elefanti dal raccolto. I responsabili della morte dell'elefante potrebbero essere accusati di crudeltà verso gli animali, con il rischio di pene molto severe.