Un elicottero si è schiantato su un grattacielo di New York vicino a Times Square

Un elicottero si è schiantato su un edificio di Manhattan. La notizia è stata confermata dal Dipartimento dei vigili del fuoco di New York.

L'edificio si trova sulla 7th Avenue tra la 51esima e la 52esima strada e al momento dello schianto la visibilità era pessima sulla città a causa del maltempo. I vigili del fuoco avrebbero già spento il principio di incendio.

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash into building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported.