Elicottero si schianta sulle rocce: illesi il pilota e un'altra persona

E' rimasto miracolosamente illeso il pilota di un elicottero che si è schiantato sulle rocce a Collesano, in provincia di Palermo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Cefalù.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, il velivolo privato stava effettuando dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, quando, forse per un errore nella manovra, si è avvicinato troppo al costone roccioso, sbattendo con l'elica e perdendo quota.

Come riporta PalermoToday, è rimasta illesa anche una seconda persona che si trovava proprio sulla montagna e che sembra stesse sistemando una rete. Le squadre Saf dei vigili del fuoco di Palermo, sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

