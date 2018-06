La rinascita della piccola Elisa: lascia l'isolamento con il nuovo midollo

Elisa, la bambina affetta da una grave forma di leucemia dal 2016, esce dall'isolamento della camera sterile dove ha passato la metà dei suoi tre anni di vita. A cinque mesi dal trapianto di midollo osseo, la piccola di Pordenone ricomincia la sua rinascita da una stanza del reparto del Bambino Gesù di Roma. A darne l'annuncio il padre su Facebook. Anche grazie al suo appello, boom di iscrizioni all'Admo, l'associazione dei donatori di midollo osseo: 29mila nuovi donatori nel 2017, rispetto ai 24mila dell'anno precedente.

"La strada è ancora lunga", annuncia Lorenzo Pardini, il papà di Elisa, su Facebook, lo stesso canale dal quale a ottobre aveva chiesto aiuto per trovare un donatore compatibile per la figlia e dal quale era partita una mobilitazione internazionale, che aveva coinvolto anche star del calibro di Fiorello e Anastacia. Alla fine il donatore spuntò fuori e il suo atto d'amore arriva dall'estero.

"Finalmente... dopo quasi 5 mesi di camera sterile Elisa. Sabina ed io siamo usciti e ci siamo trasferiti in una stanza di reparto (sempre qui all'ospedale)", si legge nel post a corredo dell'immagine che immortala i sanitari del reparto. "Questi due ragazzi, - continua papà Lorenzo - sono solo alcuni degli "angeli"che con grande professionalità e umanità hanno seguito con i loro colleghi insieme ai medici tutto l'iter farmacologico e terapeutico per portare la bimba ad un discreto stato di salute". Per poi concludere con i ringraziamenti: "Grazie Prof. Locatelli e grazie ai medici che lavorano con lei instancabilmente... Grazie al Bambino Gesù...Grazie veramente di cuore... e adesso andiamo avanti!".

L'Admo, l'associazione dei donatori di midollo osseo che dopo l'appello di papà Lorenzo ha registrato un aumento delle iscrizioni, commenta: "Ricordiamoci dei bambini che stanno vivendo il medesimo calvario di Elisa - interviene su La Stampa Rita Malavolta, presidente nazionale dell'associazione. - Sono Matteo, Giacomo, Giovanni e altre centinaia di piccoli in ogni angolo d'Italia. Hanno tutti lo stesso sorriso".