Partorisce e discute la tesi lo stesso giorno: il giorno perfetto di Elisa

Un 110 e lode davvero meritato per Elisa Floreani che è diventata mamma e ha discusso la propria tesi di laurea nello stesso giorno. Ieri giovedì 11 giugno, la 29enne neomamma dopo una notte di travaglio e 10 ore aver dato alla luce il piccolo Riccardo, è riuscita anche a diventare dottoressa per la seconda volta.

Un vero e proprio record per la giovane friulana originaria di Tolmezzo, in provincia di Udine. A rendere possibile il tutto un computer attraverso la quale la ventinovenne ha discusso la tesi a distanza con i suoi professori dell’Università di Udine conseguendo il titolo di dottoressa in Scienze della formazione primaria. Senza la didattica a distanza, in effetti, Elisa avrebbe dovuto rimandare tutto a luglio.

"Dopo la nascita di Riccardo mentalmente avevo già rinunciato alla laurea. Devo ringraziare tutto il reparto che mi ha incoraggiato e preparato” ha confessato la neomamma al Corriere della sera.

"Io sono abituata a fare mille cose. Non mi sentivo per niente stanca, anche se l'emoglobina si era dimezzata e i medici mi dicevano di fare presto".

Il doppio traguardo così ravvicinato infatti non era affatto voluto perché il piccolo Riccardo ha deciso di anticiparsi di qualche giorno scombinando i piani di una giornata a tutti gli effetti memorabile.