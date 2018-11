Emanuela Folliero: "Non giro da sola, un extracomunitario mi ha urlato 'bella bocca, pom** gratis?'"

"L'altra sera torno a casa e un extracomunitario per strada mi urla: ‘Bella bocca, pom***o gratis?'. In altri momenti avrei detto qualcosa, invece sono scappata a casa da mio marito". Parla così in un'intervista al quotidiano Libero Emanuela Folliero, famosa conduttrice televisiva, scagliandosi contro la presenza a suo avviso eccessiva di stranieri a Milano e, in particolare, nella zona della Stazione Centrale, non lontano dalla quale la donna abita con il marito.

"Non mi sento sicura. Non mi vesto appariscente", ha continuato l'ex annunciatrice di Rete 4, raccontando come prima scendesse tranquillamente per strada per far passeggiare il proprio cane, ma come ultimamente invece si senta spaventata. "L'altro giorno sono stata presa alla sprovvista e mi è sbucato da dietro un ubriaco. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, non sono tutti così, ma se un bicchiere può contenere solo due dita d’acqua e tu ne versi un litro, l’acqua esonda”, ha dichiarato la Folliero criticando la presenza di stranieri in città.

Emanuela Folliero aveva dato l'addio ai telespettatori di Rete 4 pronunciando il suo ultimo annuncio lo scorso 8 luglio: "Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete e vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia".