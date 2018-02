Embraco, la Slovacchia si difende: “Nessun aiuto per delocalizzare”

Dalla Slovacchia non sono arrivati aiuti di Stato alla Embraco per spostare la produzione dall'Italia. La notizia è stata rivelata all'Ansa da un diplomatico slovacco: "Risponderemo alla lettera della Commissione europea con la documentazione che prova che non abbiamo fornito alcun aiuto diretto o indiretto alla decisione di Embraco di delocalizzare la sua produzione. La Slovacchia è conosciuta per la sua forza lavoro di alta qualità e la produttività del lavoro".

“Nel caso di Embraco – continua il diplomatico nelle dichiarazioni rilasciate all'Ansa - crediamo che sia una decisione puramente industriale quella di delocalizzare usando una buona opportunità di business. La Slovacchia ha sempre supportato il dialogo franco e la comunicazione fra i suoi partner più vicini, secondo noi, questo caso deve essere discusso attraverso i canali appropriati, non sui media”.