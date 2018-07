Emergenza ossigeno in volo: aereo costretto a una brusca discesa

Un aereo cinese della Air China partito da Hong Kong e diretto a Dalian è stato costretto a scendere in modo repentino di 6.500 metri, a causa del livello di ossigeno improvvisamente precipitato. Ai passeggeri del velivolo è stato chiesto di allacciare le cinture, ma a bordo è stata mantenuta la calma, come sembra suggerire una foto che sta girando su Weibo.

I passeggeri hanno postato vaire foto delle maschere per l’ossigeno fuoriuscite dagli appositi vani a causa della brusca discesa. L’aereo è tornato poi alla quota di crociera precedentemente abbandonata.

Secondo la BBC le autorità cinesi hanno aperto un'indagine per fare luce sull'episodio. In queste ore le autorità aeronautiche stanno esaminando i dati di volo e le registrazioni delle conversazioni in cabina: secondo indiscrezioni, qualcuno avrebbe fumato proprio nel cockpit e poi avrebbe azionato i comandi sbagliati per la gestione della ventilazione, causando così la depressurizzazione.

#china 😑

Pilots investigated, suspected of smoking in cockpit, after Air China flight from Hong Kong to Dalian drops 25,000 feet in 10 minutes https://t.co/l4LYCJ37e4 — Stan Yee (@stanyee) 11 luglio 2018