Emiliano Sala, la sua Nala lo aspetta guardando fuori dalla finestra

"Anche Nala ti sta aspettando". Poche parole accompagnate da una foto struggente. È il post condiviso su facebook Romina Sala, sorella di Emiliano, il calciatore argentino disperso dopo un incidente aereo. Il velivolo, partito da Nantes e diretto a Cardiff, si è inabissato nella Manica lo scorso 21 gennaio.

Ma Nala nulla può sapere della sorte toccata al suo padrone e lo aspetta ancora. Guarda fuori dalla finestra della sua casa nella speranza di vederlo arrivare da un momento all’altro. Nala era stata adottata in un canile in Francia nel 2015. Era diventata una presenza inseparabile per il calciatore, che difatti l’avrebbe portata con sé a Cardiff. Lui la definiva "la mia fedele compagna" e ogni tanto pubblicava su Instagram le foto scattate con la sua cagnolona.

Purtroppo le speranze di Nala sono destinate a rivelarsi vane. Per il giovane calciatore, partito da Nantes e diretto a Cardiff per giocare in Premier League, non ci sono più speranze.

Emiliano Sala, il relitto ritrovato sull fondo della Manica

Ieri è stato individuato sul fondo del Canale della Manica il piccolo aereo a bordo del quale viaggiavano il calciatore argentino Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson.

Sin dalle prime ore le speranze di ritrovare Sala e Ibbotson in vita sono parse quasi nulle. L'aereo era scomparso dai radar una ventina di chilometri a nord dell’isola di Guernesey.

Le ricerche portate avanti su una superficie di 1700 miglia nautiche dalle autorità britanniche sono state vane. E si sono interrotte dopo tre giorni. La famiglia, grazie alla solidarietà di molti calciatori (e non solo), ha raccolto 420.000 euro, che hanno permesso di ingaggiare David Mearns, notissimo "cacciatore” di relitti marini: nel giro di quattro ore il relitto del Piper è stato localizzato: ora con un piccolo sommergibile si tenterà di raggiungere quel che resta del Piper su cui viaggiava Emiliano Sala. La famiglia del calciatore è stata subito avvertita. Nessuna traccia per ora dei corpi di Sala e Ibbotson.