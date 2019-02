Emiliano Sala, "9 per sempre": il Nantes ha ritirato la sua maglia

"Emiliano ha lasciato il segno. Ecco perché, come anche molti fan desiderano, voglio onorarlo ritirando la sua maglia numero 9". Così, il presidente del Nantes, Waldemar Kita, ha annunciato il ritiro della numero 9 del club, quella che l'attacante Emiliano Sala ha indossato nelle sue annate in Francia. Il bomber è morto in un incidente aereo, il Piper sul quale si trovava si è inabissato nel Canale della Manica durante un volo da Nantes a Cardiff.

La sua ex squadra non lo dimenticherà mai. "Perché Emiliano Sala farà sempre parte delle leggende che hanno scritto la grande storia del FC Nantes, ritiriamo il numero 9 che ha indossato", si legge sul profilo Twitter del club.

Emiliano Sala, il messaggio della famiglia

LA famiglia di Sala ha voluto lasciare il proprio messaggio, ricordando anche il pilota David Ibbotson: "Volevamo ringraziare tutti voi per l'affetto ed il sostegno in quello che è il momento più doloroso della nostra vita. Vedere il mondo intero riunisi per accompagnarci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente prezioso ed è grazie a voi che possiamo iniziare a piangere per nostro figlio e nostro fratello. Venerdì mattina, i nostri pensieri si rivolgono anche a David Ibbotson e alla sua famiglia, nella speranza che le autorità possano fare di tutto per trovarlo".

Sala, il commovente messaggio della sorella Romina

La sorella Romina Sala, che con caparbietà aveva ottenuto che non si fermassero le ricerche anche quando secondo le autorità non ci sarebbe stata più alcuna possibilità di ritrovare il fratello in vita, ha dedicato al suo Emiliano, Tito come lo chiamavano in famiglia, un tenero messaggio su Facebook: