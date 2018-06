Bonino contro Lega e M5s: "Su euro e migranti c'è un disegno eversivo"

Toni diretti e parole molto chiare. Emma Bonino spiega le ragioni della sua opposizione al governo gialloverde.

"Temo questo disegno eversivo": lo afferma la leader storica dei Radicali, ex ministra degli Esteri e ora senatrice e fondatrice del Movimento +Europa, parlando in un'intervista a Repubblica delle prime mosse del ministro dell'Interno Matteo Salvini e della ventilata uscita dell'Ue e dall'euro "le cui conseguenze sarebbero una perdita catastrofica del valore dei risparmi delle famiglie e del loro potere di acquisto insieme a un aumento drammatico della povertà e dell'insicurezza".

Le uscite di Matteo Salvini, poi, secondo la Bonino, sono preoccupanti ma soprattutto "impraticabili" come del resto è pericoloso l'attacco all'euro. I migranti? "Non capisco: più stretta di così, con 50 morti! E 2000 salvati in questi giorni: una vera pacchia per questi infelici non c'è che dire" osserva. "E quale sarebbe la strategia?", si chiede. "I respingimenti collettivi sono impossibili e illegali. Tanto è vero che quando il leghista Roberto Maroni era ministro dell`Interno fece una bella sanatoria in due round per 800 mila irregolari - conclude -. A me sembra che Salvini sia ancora in campagna elettorale. Affronti la realtà dei fatti, dei rapporti con gli altri paesi e sarà un`altra musica".