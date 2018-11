Rileva l'azienda che lo ha licenziato e assume gli ex colleghi: la sua storia diventa una fiction

Nel 2016 Enzo Muscia ha rilevato l'azienda da cui era stato licenziato dopo avervi lavorato per vent'anni, assumendo anche gli ex colleghi ormai in cassa integrazione. La sua storia è raccontata in un libro e diventerà una fiction Rai con Beppe Fiorello dal titolo "Il mondo sulle spalle".

Partito come operaio elettrotecnico e arrivato a ricoprire il ruolo di responsabile vendite all’interno del ramo italiano di una grossa società francese, quando nel 2011 la casa madre decise di chiudere l’attività a Saronno e licenziare tutti i dipendenti, Muscia si trovò di fronte a una svolta inaspettata nella sua vita: decise di ipotecare la casa e investire tutti i suoi risparmi per rilevare e far rinascere l’azienda che lo aveva licenziato. Oggi l’azienda oggi ha 38 lavoratori, tutti ex dipendenti, e un fatturato da due milioni di euro e Muscia ha appena inaugurato un centro di assistenza Samsung che stava per essere dismesso a Torino.

"A Torino ho incontrato tecnici e operai che avevano negli occhi le stesse paure e le stesse angosce dei miei ex colleghi. E ripeto a tutti che non c’è momento più bello per un imprenditore che poter dire a una persona: ok, ti assumo - racconta Musica, che nel frattempo è diventato cavaliere del lavoro, al Corriere della Sera - Non c’è lavoro senza lavoratori e non esiste successo senza la firma di qualcuno e di una squadra".