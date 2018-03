L'eredità si trasforma in beffa: assegno incompleto, maxi multa per due sorelle

Hanno ricevuto 7 mila euro in eredità dalla mamma. Così una delle figlie ha trasferito i soldi sul proprio conto corrente e poi ha girato un assegno di 3.500 euro alla sorella. Ma il blocchetto degli assegni era vecchio, da tempo dimenticato in fondo a un cassetto, e sopra non c’era scritto "non trasferibile".

Così ora lo Stato chiede 6 mila euro a testa alle due sorelle per mettersi in regola con le norme antiriciclaggio. E' la vicenda - una delle tante che sta esplodendo in Italia - che vede protagoniste due palermitane.

La multa totale ammonta a 12 mila euro: non basterà l’eredità della mamma. E poteva finire anche peggio: perché la terza sorella ha incassato l’assegno alcuni giorni dopo ed è stata avvisata, quindi ha fatto in tempo a scrivere "non trasferibile".

C'è chi la notte non dorme più, chi ne ha fatto una crociata personale "da vincere". Perché in tanti non riescono a darsi pace. Questa la storia "palermitana".

La racconta a PalermoToday direttamente una delle due sorelle, Francesca Marchese, 58 anni: "A fine dicembre 2017 ho emesso due assegni postali (staccandoli da un vecchio blocchetto inutilizzato da più di 10 anni) senza apporre la dicitura 'non trasferibile', per un importo di 7 mila euro ciascuno a favore delle mie due sorelle. L'importo corrispondeva a due buoni fruttiferi di 10 mila euro ciascuno cointestati a noi sorelle (siamo tre) che mia madre, venuta a mancare qualche mese prima, ci aveva lasciato in eredità".