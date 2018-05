Sei giovane? Lo Stato ti "regala" 11mila euro: ecco "l'eredità di cittadinanza"

Da EuropaToday - Non è proprio un reddito di cittadinanza, semmai una “eredità di cittadinanza” volta a ricucire lo strappo generazionale tra i millennial e i baby boomer, tra padri e figli: 10mila sterlina a testa, poco più di 11mila euro, che lo Stato versa a ogni cittadino una volta compiuti i 25 anni per aiutarlo a trovare casa, formarsi o aprire una impresa. E' quello che più colpisce è che la proposta arriva da una fondazione che unisce i massimi esponenti di sindacati e imprese, destra e sinistra. Tanto che nel Regno Unito il dibattito è aperto e il governo sta valutando l'idea.

La proposta è della Resolution Foundation, autorevole think tank che per due anni ha studiato la problematica situazione generazionale dei millennials, i giovani nati tra i primi anni '80 dello scorso secolo e il 2000. Quelli che più di tutti hanno patito le crisi economiche degli ultimi decenni, la generazione delle “aspettative decrescenti”, i figli che staranno peggio dei loro genitori in quanto a redditi, case, pensioni.

Le aspettative decrescenti

Dopo due anni di studi, il gruppo di lavoro presieduto dall'ex ministro conservatore David Willetts e composto da Frances O'Grady, segretario generale della Tuc, la confederazione dei sindacati, e da Carolyn Fairbairn, direttrice della Confindustria britannica, ha stilato un rapporto che contiene una serie di dati allarmanti: nel Regno Unito, il 50% dei millennial avrà una vita peggiore rispetto a quella dei propri genitori. In Italia la quota è del 48%, in Francia addirittura del 71%.

L'eredità di cittadinanza e come verrà finanziata

“Le generazioni più giovani stanno sopportando più rischi e detengono meno risorse rispetto ai loro predecessori”, si legge nel rapporto: “Abbiamo bisogno di correggere questo squilibrio se vogliamo mantenere la promessa di una democrazia basata sulla proprietà dei beni”. Secondo gli studiosi, si è rotto un patto generazionale e va ricucito. Come? Dando a ogni persona che ha compiuto 25 anni 10mila sterline.

La somma forfettaria, secondo la proposta, sarebbe finanziata attraverso una modifica della tassa di successione, che comporterebbe una imposizione generale su doni ed eredità ricevute del 30% (attualmente nel Regno Unito è del 40%, ma solo sopra una soglia di 1 milione di sterline). Anche per questo, la proposta è stata ribattezzata “eredità di cittadinanza”.