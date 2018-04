Diventa milionario, anzi no... il nonno gli lascia una fortuna in eredità, ma arriva la beffa

Eredita una fortuna, crede di essere diventato milionario, ma non ha neanche il tempo di festeggiare che arriva la doccia fredda: quei soldi, che Luigi C., romano di 48 anni, ha trovato in una cassetta di sicurezza di una banca svizzera, per Bankitalia sono carta straccia.

Come racconta oggi il quotidiano "Il Tempo" nell’edizione cartacea, la vicenda inizia nel luglio scorso, quando il 48enne scopre - con grande sorpresa - di essere l’unico erede dei beni del nonno, un costruttore romano in pensione che aveva deciso di trasferirsi a Lugano.

Il "tesoro" trovato in una casetta di sicurezza

Luigi, che nella vita lavora in banca e conduce una vita normale, si reca così in Svizzera dove trova tra gli averi del nonno le chiavi di una cassetta di sicurezza dell’Ubs di Lugano. E lì fa una scoperta che lo lascia di sasso: in quella cassetta, oltre a diversi titoli di Stato, trova tre miliardi di lire in banconote da 500. Un colpo di fortuna o una maledizione?

Il no di Bankitalia alla conversione del denaro

Sulle prime Luigi crede di essere diventato milionario, ma la felicità per un’eredità inattesa (chi non ha mai fatto un sogno così?) si tramuta in disperazione non appena torna in Italia e prova a convertire in euro il suo tesoretto. Niente da fare: secondo Bankitalia la richiesta è arrivata fuori tempo massimo. La richiesta di conversione era infatti da presentare entro dieci anni dall’entrata in vigore della moneta unica.

La battaglia legale

Tutto inutile dunque? È ancora presto per dirlo. I legali del 48enne sostengono infatti che i 10 anni di moratoria andrebbero conteggiati, dal momento in cui si viene a scoprire l'esistenza del denaro, e non prima. E, secondo "Il Tempo", c’è anche un precedente che fa ben sperare…