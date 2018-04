Anziano non riesce a ottenere la pensione: "Nome sbagliato ed errori grossolani"

Per colpa anche di un banale errore e di una data sbagliata la pensione per lui è un miraggio. Assurdo quanto accaduto a Francesco Muscillo, 74enne di Buccinasco, che non accetta di non vedere la pensione che gli spetta.

Basterebbe usare la logica per risolvere il problema. Finora, nessuno ci è riuscito.

I fatti, raccontati oggi dal Giornale. Nel 2000 Francesco chiese la pensione sociale, poi nel 2016 si è materializzata la possibilità di ottenere quella di anzianità. In entrambi i casi, niente da fare. L'aspirante pensionato non riceve alcun assegno. "Capisco che la mia posizione contributiva non sia semplice ho lavorato per enti pubblici e per privati, in Italia e all’estero, ma certi errori sono grossolani e facilmente risolvibili utilizzando un pizzico di elasticità e di logica".

Ha lavorato come agente di custodia in Italia, negli anni '80 il 74enne decide di passare dal pubblico al privato. Ed ecco che nascono i problemi. Nel corso degli anni aziende private lo chiamano a lavorare in giro per il mondo (anche in Lussemburgo) e la sua situazione contributiva si ingarbuglia. Inpdap e Inps non hanno mai risolto il suo caso, complicato ma forse non "impossibile".

"Un’altra volta – racconta – hanno sbagliato una data: hanno scritto che ho terminato il servizio in Lussemburgo in una data antecedente all’inizio dello stesso". Non solo. Perché secondo l'aspirante pensionato "il primo errore lo ha commesso il ministero della Giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nel 2000, mi hanno inviato un decreto di ricongiunzione indicando, nelle generalità, il nome sbagliato: anziché Muscillo Francesco hanno scritto Muscillo Vincenzo. L’ho comunicato e mi hanno rispedito il decreto modificando il nome a penna e apponendo un timbro a garanzia".

Il problema sembrava risolto e invece "non l’hanno inviato all’inps e, di conseguenza, i miei contributi versati all’ente previdenziale pubblico non risultavano".