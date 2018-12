Lo stagista sbaglia: Google perde 10 milioni

Pensava lavorare sull'area dedicata ai test, invece era inconsapevolmente all'opera nella modalità reale, in cui ha inviato un finto annuncio pubblicitario sui siti internet che usano Google per vendere i loro spazi. Protagonista della vicenda uno stagista del colosso di Mountain View che per questo errore ha fatto perdere all'azienda circa 10 milioni di euro. A svelare questo retroscena, poi confermato anche da Google, è stato il Financial Times in un articolo firmato da Richard Waters (San Francisco), Anna Nicolaou (New York) e Izabella Kaminska (Londra).

Per fortuna nell'errore non sono state pubblicate immagini scabrose i testi sconvolgenti, ma per circa 45 minuti, migliaia di siti che utilizzano la pubblicità di Google hanno visualizzato sulle loro pagine un rettangolo colorato al posto dei banner. Tutta colpa del suddetto stagista che, ancora alle prime armi, pensava di lavorare nella versione test, in cui è possibile provare diverse modifiche senza effetti negativi. Invece stava lavorando sul sistema live, provocando una grossa perdita per il motore di ricerca.

Secondo i primi calcoli degli esperti pubblicate dal Financial Times la perdita sarebbe intorno ai 10 milioni di dollari. Infatti, durante la sua prova, lo stagista ha infilato un prezzo di acquisto degli spazi con un valore di 10 volte quello del mercato: 25 dollari ogni migliaio di visualizzazioni, contro un prezzo 'medio' che si aggira intorno ai 2-3 dollari. Google ha assicurato che tutti i banner visualizzati saranno pagati. E il conto sarà più che salato.