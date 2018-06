Guatemala, 75 morti e centinaia di dispersi per l'eruzione del vulcano

Il bilancio si aggrava ora dopo ora. Quasi 200 persone sono considerate disperse e almeno 75 rimaste uccise nell'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, secondo l'ultimo drammatico bilancio delle autorità locali.

Eruzione vulcano Fuego in Guatemala

Sette comunità in aree già devastate sono state evacuate mentre l'attività del vulcano è ulteriormente aumentata: una circostanza, quest'ultima, che ha costretto i soccorritori a fermare il lavoro di ricerca.

Nella città di Escuintla, vicina alla vetta, la gente in preda al panico è fuggita in auto, intasando le arterie stradali e creando ulteriore caos.

Quasi 200 dispersi

In totale, 192 persone sono ritenute disperse dallo scorso fine settimana, ha detto ai giornalisti il capo dell'agenzia di soccorso in caso di calamità, Sergio Cabanas. La ricerca di corpi nei villaggi di montagna distrutti dall'eruzione sta progredendo lentamente, data la natura del terreno, e il modo in cui il vulcano rilascia grandi quantità di lava e cenere.

"Continueremo fino a quando non troveremo l'ultima vittima, anche se non sappiamo quante ce ne siano ancora, esploreremo l'area tutte le volte che sarà necessario", ha promesso Cabanas.