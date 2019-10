Escluso dalla gita perché non andava bene a scuola: fa causa al liceo da 400mila euro

Escluso dalla gita scolastica ad Amsterdam a causa del rendimento scadente, un ex studente a distanza di dodici anni porta in tribunale un liceo di Sansepolcro (in provincia di Arezzo) e chiede 400mila euro di risarcimento danni. E questo perché, a suo dire, quel trauma oltre a farlo sentire discriminato sarebbe stato la causa di successivi contrasti con l'istituto. Protagonista del caso, riferisce il Corriere di Arezzo, è un cittadino albanese, all'epoca ventenne, ora 32enne, che con l'avvocato Gabriele Magrini è riuscito a ribaltare in corte d'appello a Firenze la situazione processuale.

Escluso dalla gita perché non andava bene a scuola: fa causa al liceo

Stando alle parole dei giudici, il caso dovrà essere trattato nel merito dal tribunale civile ordinario. La prima udienza è prevista nel 2020. Nel frattempo, alla scuola e al ministero, controparti dell'ex studente, toccherebbe pagare le spese legali in base alla sentenza recente.

Il caso di Sansepolcro ebbe eco nazionale. La decisione di escludere il ventenne dalla gita ad Amsterdam sarebbe stata poi motivata dal suo pessimo rendimento scolastico: stando a casa avrebbe avuto tempo per studiare. Successivamente, la dirigenza della scuola si rifiutò di riaprire le porte allo studente anche in presenza di una diffida dell'ufficio scolastico regionale.