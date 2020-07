Escort positiva al coronavirus, ora si cercano i clienti. L'appello del sindaco: "Andate a fare il test"

"Il mio appello è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli". Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, è comprensibilmente preoccupato dopo la notizia della positività al test per il coronavirus di una prostituta di origini peruviane che "prestava servizio" proprio nel comune del Ragusano. Dopo essere stata per una decina di giorni a Modica, la donna si sarebbe spostata per poi trasferirsi in Umbria dove ha accusato i sintomi della malattia.

Le autorità sanitarie stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'Umbria. La donna avrebbe preso l'autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno dove è stata alla fine ricoverata per coronavirus. Ma i rischi, nel caso specifico, non riguardano solo gli spostamenti e i mezzi presi dalla donna, ma sono per ovvie ragione strettamente legati al suo lavoro.

Modica, prostituta positiva al Covid: l'appello del sindaco

Nel comune siciliano c'è ovviamente grande imbarazzo per la vicenda. L'Azienda sanitataria locale ha ricordato a chi è entrato in contatto con la donna che in casi del genere è obbligatorio inoltrare segnalazione alla Asp. Il sindaco Ignazio Abate è stato categorica e raggiunto da 'Repubblica' ha inviato i clienti della donna a sottoporsi al tampone. A qualunque costo. O quasi. "Due o tre clienti al giorno per 10 giorni fanno 20-25 venti persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar". Intanto l'appartamento a luci rosse utilizzato dalla donna è stato messo sotto controllo dalla polizia municipale così da riuscire a intercettare eventuali altre prostitute che potrebbero aver incontrato l'escort peruviana.