Uomo si denuda in spiaggia e inizia ad accarezzarsi le parti intime: rischia il linciaggio

Per lui stava per finire malissimo. Lo hanno salvato - e poi denunciato - i militari dell'Arma e le fiamme gialle intervenute sul posto in pochi minuti. Ieri al Poetto, la spiaggia di Cagliari, in pieno pomeriggio un uomo si è denudato in spiaggia e poi ha iniziato ad accarezzarsi le parti intime davanti a una folla di bagnanti increduli.

Numerosi bagnanti infuriati non ci hanno visto più: come racconta oggi l'Unione Sarda, lo hanno circondato minacciandolo. A quel punto è risultato provvidenziale l'arrivo dei carabinieri e della Guardia di finanza che hanno evitato il peggio.

La rabbia è stata scatenata soprattutto per la presenza in riva al mare di numerose famiglie con i propri bambini.

Per l'uomo, un cagliaritano di mezza età, già conosciuto alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. I carabinieri hanno ascoltato sia l'esibizionista sia i tanti testimoni.