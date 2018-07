Esplosione davanti all'ambasciata americana a Pechino

Un'esplosione si è verificata fuori dall'ambasciata americana a Pechino. A provocarla, un ordigno fatto detonare da un uomo, come ha confermato un portavoce della sede diplomatica Usa al giornale Hong Kong Free Press. "C'è stata un'esplosione circa all'una del pomeriggio nell'area pubblica all'esterno dell'angolo sud est del compound dell'ambasciata e secondo i funzionari della sicurezza è stata una persona a far detonare un ordigno", ha detto il portavoce, secondo quanto si legge sul sito del giornale.

Explosion outside the US Embassy in Beijing.



Apparently a man try to throw a bomb at the building and blew up in his face.

