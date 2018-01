Esplode una bombola: crolla una casa, soccorsi al lavoro tra le macerie

Paura a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo dove una casa è crollata per l'esplosione di una bombola del gas. Al momento una persona risulta dispersa sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118, impegnati nelle ricerche dell'uomo. L'abitazione si trova in una zona boscosa.

L'esplosione intorno alle 16,52 a causa, probabilmente, di una fuga di gas. A seguito dell'esplosione parte della palazzina è crollata.

Sul posto l'eliambulanza e un'automedica. Attualmente i soccorritori stanno lavorando per estrarre dalle macerie quello che sembra l'unico ferito.