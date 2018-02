Esplosione a Leicester, almeno quattro morti: "Non è terrorismo"

Quattro persone sono morte in un'esplosione che ha investito ieri un edificio a Leicester, nel centro dell'Inghilterra. Lo ha annunciato la polizia.

"Ad ora ci sono quattro vittime confermate e quattro persone restano in ospedale, una con ferite gravi", ha fatto sapere la polizia del Leicestershire in un comunicato sull'esplosione di domenica sera.

"L'origine dell'esplosione sarà oggetto di un'inchiesta congiunta di polizia e pompieri",ha fatto sapere la polizia locale in un comunicato, "chiediamo alla stampa e all'opinione pubblica di non lanciarsi in speculazioni sulle circostanze di questo incidente, ma in questa fase non ci sono indicazioni di un legame con un'attività terroristica".

La polizia aveva in precedenza riferito di "un grave incidente" a Leicester, a Hinckley Road, precisando che "tutti i servizi di emergenza" sono mobilitati; ha chiesto inoltre ai cittadini di "evitare di recarsi nella zona" dove le strade sono state chiuse.