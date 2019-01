Parigi, fortissima esplosione nella zona dell'Opera: due italiani tra i feriti

Paura a Parigi: una fortissima esplosione si è verificata poco prima delle 9 di sabato mattina in una panetteria in Rue de Trévise, nella zona dell'Opera, nel nono arrondissement. Secondo quanto riferito dalla polizia locale i primi piani dei un palazzo sono in fiamme e ci sarebbero numerosi feriti.

Esplosione a Parigi: 36 feriti

E' di 36 feriti il bilancio attuale dell'esplosione, tra cui una cittadina italiana: alcuni dei feriti sarebbero in condizioni critiche. Anche tre vigili del fuoco, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbero rimasti feriti. Sul posto stanno intervenendo varie squadre dei vigili del fuoco. L'esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. In un tweet, la prefettura di Parigi ha parlato di “un incendio in un negozio” e invitato a "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso". Danneggiati anche gli edifici vicini. Circa 200 i pompieri che sono intervenuti per domare le fiamme, mobilitati anche un centinaio di poliziotti. Sul luogo dell'incidente è accorsa anche il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.

Due italiani tra i feriti

C'è anche un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, tra i feriti dell'esplosione di Parigi. L'operatore, che ha riportato una ferita sopra un occhio, è stato giù medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli con il giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso. Secondo quanto si apprende a Parigi, sarebbe grave una una ragazza italiana che lavora in un hotel vicino al luogo dell'esplosione. La giovane si troverebbe attualmente all'ospedale parigino Lariboisière.

"Non è stato un attentato"

Le autorità hanno rassicurato i residenti della parigina rue de Trévise che la forte esplosione avvenuta stamattina non è stata causata da un attentato. Lo ha riferito a Le Parisien Paula Nagui, la receptionist dell'hotel Diva Opera, che si trova a una decina di metri dalla panetteria dove è avvenuta l'esplosione. C'è stata "un'enorme esplosione", ha detto la donna, e tutte le finestre e le vetrine circostanti sono andate in frantumi. I clienti dell'albergo sono stati "rassicurati", dopo avere pensato in un primo momento ad un attacco terroristico.