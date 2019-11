Esplode impianto chimico: case danneggiate nel raggio di chilometri

Un'esplosione ha distrutto un impianto petrolifero a Port Neches, in Texas. La deflagrazione è stata così potente da mandare in frantumi le finestre delle abitazioni più vicine alla struttura e - secondo quanto riferito dalla consociata della CNN KFDM/ KBTV - l'impatto avrebbe avuto conseguenze fino ad una distanza di 40 miglia.

L'esplosione è avvenuta in una struttura che produce prodotti per aziende chimiche e petrolifere.

Per fortuna non risultano vittime nella deflagrazione, mentre tre persone sono state ricoverate. In particolare un operaio sarebbe rimasto ustionato, altri due avrebbero riportato invece fratture non gravi.

TPC EXPLOSION: Our view from 366 in Port Neches near Earle Street.https://t.co/xuZfnvS968 pic.twitter.com/elAy3pEWhu — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019