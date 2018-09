EuroJackpot, si fa festa in Italia: vinto mezzo milione di euro

In attesa dell'estrazione del SuperEnalotto prevista per sabato 29 settembre, un fortunato giocatore italiano ha potuto festeggiare una cospicua vincita nel concorso EuroJackpot di venerdì 28 settembre. Nell'ultima estrazione del mese sono arrivati ben quattro '5+1' da 454mila euro ciascuno.

Come riporta l'agenzia AgiPro News, due di questi sono stati realizzati in Germania, uno in Norvegia e uno in Italia, grazie alla bacheca dei sistemi Sisal.

Oltre i quattro fortunati che hanno potuto portare a casa quasi mezzo milione di euro, ci sono anche sei '5+0' da oltre 106mila euro:due in Danimarca, uno in Croazia, Germania, Svezia e Finlandia. La combinazione vincente del concorso è stata 3 8 13 18 40, Euronumeri 6 10, intanto il jackpot sale a 49 milioni di euro.